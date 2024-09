Le mille sfaccettature di Gian Maria Volonté cattivo dei western ed eroe del cinema politico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Classe 1933,è stato, senza dubbio, uno degli attori più amati e versatili delitaliano. Nato a Milano, ma cresciuto a Torino, mosse i primi passi nello spettacolo sui palchi dei teatri e sul piccolo schermo, apparendo in diversi sceneggiati televisivi, da L’Idiota, tratto dall’omonimo romanzo di Fëdor Dostoevskij ,a Romeo e Giulietta. Il suo debuttotografico risale al 1960, quando apparve in Sotto dieci bandiere di Duilio Coletti. Recitò, seppur in ruoli marginali, in Antinea, l’amante della città sepolta di Edgar G. Ulmer e Giuseppe Masini, ed Ercole alla conquista di Atlantide di Vittorio Cottafavi. A dirigerlo furono poi Luigi Comencini (A cavallo della tigre), Valerio Zurlini (La ragazza con la valigia) e molto altri. La grande occasione, però, arrivò grazie a Sergio Leone.