Inter-Milan Gabbia | con Fonseca fino alla morte poi svela il segreto del derby

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Decidere ildio con un gol inaspettato, nel finale, quando di mestiere fai il difensore. Notte magica quella di Matteo, match winner diche ha spezzato una lunga striscia di 6persi consecutivamente e ha contribuito a salvare la panchina di Paulo. In conferenza stampaha ammesso che si tratta sicuramente di: “uno dei giorni più belli, ma sono molto contento per la squadra. Non eravamo felicissimi di quello che avevamo fatto, ma come ha detto il mister abbiamo cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile. Il mio gol lo prendo come ciliegina sulla torta“. È cambiato qualcosa in questa settimana? “Penso nulla, il nostro livello in allenamento è sempre stato alto. Ma a volte i risultati mettono dubbi: questa sera è positivo, penso che la squadra abbia capito l’importanza di questa serata.