Grande Fratello le anticipazioni della terza puntata

(Di lunedì 23 settembre 2024) Questa sera andrà in onda su Canale 5 lanuova edizione del, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nei panni di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web. Per quanto riguarda ciò che accadrà nel corsodiretta di questa sera, dalleufficiali sappiamo che ci saranno già le prime sorprese, in particolare per Tommaso Franchi e Javier Martinez, mentre un’attenzione particolare sarà rivolta a Enzo Paolo Turchi, che in questi primi giorni è diventato un prezioso punto di riferimento per i suoi coinquilini. Nonostante il reality sia iniziato solo da pochi giorni, tra alcuni degli inquilini sembrano già essere nate delle simpatie particolari, in particolare tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier.