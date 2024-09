FOTO Inter-Milan Rafael Leao e Youssouf Fofana come Lukaku | ecco il gesto che fa discutere

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 23 settembre 2024)esultanoilche fa infuriare i tifosi nerazzurri. Lahanno fatto infuriare i tifosi dell’al triplice fischio finale del derby vinto dalper 2-1. I giocatori del Diavolo, infatti, durante i festeggiamenti si sono lasciati andare e hanno replicato ilche fece anche Romelu, in maglia nerazzurra, nel 2020: i due hanno prelevato una delle bandierine con il logo dell’, e l‘hanno coperta con la maglia del centrocampista francese per sventolarla al cielo. E’, poi, arrivato Tammy Abraham che ha “rimproverato”, portandoli a mantenere un atteggiamento più rispettoso nei confronti degliisti. L’episodio, però, ha fatto in tempo a fare il giro del web ed è già virale ladel numero dieci rossonero che alza la bandierina al cielo.