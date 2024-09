E’ morta la mamma di Marco Mengoni | il triste annuncio e le cause del decesso

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024)ha perso suaNadia Ferrari. A dare ilnon è stato il cantante ma una fanpage del suo paese natale, una delle prime nata per supportare il cantante: “Siamo vicini alla famigliaper la perdita di Nadia Mancherai tantissimo”. Per il momentosi è chiuso nel silenzio e non ha ancora reagito pubblicamente a questo grave lutto.aveva un rapporto bellissimo con suaNadia, le aveva dedicato la vittoria del Festival di Sanremo e aveva scritto per lei il brano “Luce”, confermandolo lui stesso: “Ho dedicato una canzone a mia; nel primo video, ‘Cambia un uomo’, c’è mio padre, sono le persone che amo di più, quindi dovevano essere in questo momento della mia vita, in questo momento di cambiamento e crescita, in cui mi sono messo molto a confronto con me stesso”.