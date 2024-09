Chi arrestano per prima? Chi resta prima incinta? | Chiara Petrolini spunta un video inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un castello di menzogne, quello di. Un castello che giorno dopo giorno si sta smontando. La vicenda, terrificante, è quella Traversetolo, provincia di Parma, i neonati partoriti e poi seppelliti nel giardino della villetta familiare. Due bimbi, nati e sepolti. Laè stata arta, ora la Procura attende l'interrogatorio del gip, in cui si cercherà di trovare una risposta ad alcune domande decisive per comprendere a fondo questa vicenda. L'interrogatorio è fissato per giovedì, mapotrebbe anche decidere di non rispondere. Come detto, giorno dopo giorno, la versione fornita daè cambiata, le bugie insomma sono venute a galla. Tutto ha inizio lo scorso agosto, quando lei era a New York con la famiglia e quando era stato ritrovato il primo cadavere. Gli inquirenti cercano di comprendere le ragioni di tali menzogne.