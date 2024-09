Carrarese bandiera bianca con lo Spezia Il derby finisce con un poker delle Aquile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024)(3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Cassata (86’ Degli Innocenti), Esposito S., Bandinelli (81’ Nagy), Reca (81’ Elia); Esposito P. (70’ Colak), Soleri (86’ Falcinelli). A disp. Mascardi, Wisnieswki, Benvenuto, Giorgeschi, Candelari, Djankpata, Di Serio. All. D’Angelo.(3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Oliana, Imperiale; Zanon (57’ Bouah), Schiavi, Giovane (77’ Zuelli), Cicconi (57’ Belloni); Panico (72’ Cherubini), Shpendi; Cerri (57’ Finotto). A disp. Mazzini, Guarino, Hermannsson, Motolese, Capezzi, Palmieri, Capello. All. Calabro. Arbitro: Rapuano di Rimini; Berti di Prato e Zingarelli di Siena; quarto ufficiale Mazzoni di Prato; Var Camplone e AVar Pagnotta. Marcatori: 5’ Cerri (C), 24’ e 61’ Esposito P. (S), 48’ Esposito S. (S), 74’ Oliana (C), 82’ Hristov (S). Note: spettatori 10.