Calcio femminile le migliori italiane della 3ª giornata di Serie A Cantore sugli scudi Girelli e Giugliano ispirate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Calato il sipario sul terzo turnoprima fase del campionato didiA 2024-2025. Vi proponiamo l’elenco, con analisi nel dettaglio, dellegiocatricitenutasi nel week end. SOFIA(JUVENTUS) – Lo si era visto già nel playoff di Champions League contro il PSG che la condizione fosse ottima e nella sfida di campionato contro la Lazio in trasferta.sta abbinando la tecnica alla velocità, trovando poi anche la viarete con continuità. È il casosfida dell’ultimo fine-settimana, un gol decisivo per consentire alla Vecchia Signora di rimanere a punteggio pieno. CRISTIANA(JUVENTUS) – Il gol non arriva nella sfida contro le bianco-celesti, ma l’azzurra ispira le azioni offensivecompagine bianconera come nessuna.