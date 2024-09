Aggressione alla stazione di Rieti | 41enne arrestato per maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’uomo ha picchiato la compagna con calci e pugni, ora è ai domiciliari con divieto di avvicinamento. A, nei giorni scorsi, un uomo di 41 anni è statoperin famiglia dopo aver aggredito la sua compagna all’interno dellaferroviaria. La donna è stata colpita con calci e pugni, minacciata di morte e insultata davanti ai passanti. Quando gli agenti della Questura disono intervenuti, la vittima era in forte stato di shock e non ha voluto sporgere denuncia, intimorita dall’aggressore. La polizia, tuttavia, ha ricostruito gli eventi el’uomo, già noto per episodi simili di violenza domestica. L’è stato posto agli arresti domiciliari, mentre l’Autorità Giudiziaria ha emesso un provvedimento che gli impone il divieto di avvicinarsivittima per almeno 300 metri.