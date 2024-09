Adriana Volpe e Antonella Elia lite a BellaMa | Non dire bugie

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Che rapporto c’è fra? Le due fanno entrambe parte del cast fisso die quando la domanda gli è stata posta da Pierluigi Diaco,ha risposto che sono amiche lasciando la collega a bocca aperta. “Amiche? Adesso non esagererei, non ci vediamo mai, non andiamo a cena insieme, non ci chiamiamo, ci mettiamo un like su Instagram ogni sei mesi. L’amicizia è un’altra cosa“. Una risposta che ha spiazzatoche ha replicato: “Ma perché in televisione devi sempre tenere la parte da attrice da iena? Non capisco questa cosa! A cena siamo andate non so quante volte“., tuttavia, non ha indietreggiato: “Ma non, quando mai ci siamo andate? Lei dice che siamo andate a cena e alle terme, ma siamo andate alle terme una volta quattro anni fa quando faceva l’opinionista del Grande Fratello.