Ucraina | Tajani ' noi con Kiev ma no a uso armi in territorio russo coerenti nel voto in Ue'

(Di domenica 22 settembre 2024) New York, 22 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo una posizione molto chiara, sosteniamo l'senza se e senza ma dal punto di vista finanziario e dal punto di vista del materiale. Però noi abbiamo sempre detto che non possiamo" dare il via libera all'uso dellein, "anche perché la Costituzione parla chiaro: non possiamo e non c'è in Parlamento neanche una maggioranza favorevole ad utilizzare le nostrein". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Antonio, a margine di un evento al consolato italiano di New York. Leinviate dagli alleati "devono servire a difendere l'integrità territoriale dell'. La Nato non è in guerra con la Russia, noi non siamo in guerra con la Russia. Bisogna stare attenti noi a non provocare una escalation.