Tu Si Que Vales pagelle della prima serata | Sabrina superlativa10 Rudy il più oggettivo 6

(Di domenica 22 settembre 2024) Questa sera, Tu Si Queha segnato il ritorno in grande stile dei programmi autunnali firmati Maria de Filippi su Canale 5, inaugurando la sua undicesima edizione. In diretta dagli studi Titanus Elios di Roma, il trio di conduttori composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ormai rodato, ha saputo mantenere l’energia giusta per accompagnare il pubblico attraverso una sequenza di esibizioni che spaziano dal sorprendente all’incredibile. Sul fronte dei giudici, che si sono presentati in total black, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto eZerbi hanno saputo gestire il mix tra competenza e intrattenimento, dosando con maestria i momenti di serietà e leggerezza.