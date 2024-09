Tragedia alla sagra uomo si sente male e perde la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn sabato sera spensierato ad unasi trasforma in. Durante la manifestazione “i nostri sapori contadini” che si stava svolgendo a Santa Lucia di Serino improvvisamente unsi è accasciato a terra ed è morto davanti agli occhi increduli di tutti i presenti. Sul posto immediati i soccorsi con il personale del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, ma per il 73enne non c’è stato nulla da fare: un malore fultimante non gli ha lasciato scampo. La salma è stata già riconsegnata ai familiari. L'articolosilaproviene da Anteprima24.it.