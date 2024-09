Teresa Langella e Andrea Dal Corso le immagini del matrimonio a Verissimo | dal che prete cita Maria De Filippi a Silvia Toffanin commossa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Freschi freschi di nozze,Dalhanno rivissuto il giorno del loronello studio di. Ospiti dinella puntata in onda il 21 settembre i coniugi hanno visto per la prima volta ledel grande giorno lasciandosi andare alla commozione. Lei, ex tronista di Uomini e Donne, si è presentata in trasmissione con l’abito bianco indossato dopo la cerimonia, quando ha festeggiato con amici e parenti. Com’è essere la signora Dal? “Fa strano” ha spiegato, “Non sono ancora riusa dire ‘Vi presento mio marito’, sento che non è cambiato nulla, perché c’era già qualcosa di grande che ci univa”.