Sconfitta e rabbia a Pisa Brescia Maran non ci sta | Gol decisivo irregolare

(Di domenica 22 settembre 2024) di Luca Marinoni Illotta a testa alta in casa delcapolista, ma deve arrendersi ad un gol dell’ex Tramoni per il 2-1 finale. Una rete che vanifica la buona prova delle Rondinelle, che reclamano però a gran voce per un fuorigioco di Mlakar in occasione del gol, giudicato irrilevante al termine di un prolungato consulto con il Var. "La gara è stata falsata da un episodio - diceuna volta finita la partita -. Già in campo ero sicuro che venisse annullato. Rivedendolo non ci sono più dubbi". Si chiude così 2-1 per i nerazzurri la sfida dei tanti ex: Inzaghi, Caracciolo, Moreo, Tramoni, Calabresi, l’infortunato Leris da una parte edall’altra. Una gara che ha mostrato fasi molto diverse tra loro.