Prima la rissa poi la sparatoria | bilancio drammatico Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 22 settembre 2024) Una festa si è trasformata in tragedia nella notte scorsa. Unaha provocato la morte di una ragazza di 19 anni.inEra ancora inla festa quando all’improvviso, per motivi ancora da accertare, la serata si è trasformata in un vero e proprio far west. Come raccontato dal Corriere della Sera, all’esterno del locale è scoppiata una tragedia che è finita in tragedia. Polizia (Ansa) – cityrumors.itAl culmine della, infatti, è stata estratta una pistola ed esplosi alcuni colpi. Un proiettile ha raggiunto proprio la festeggiata e per lei non c’è stato niente da fare. Il personale medico ha potuto constatare solamente il decesso. Altri due ragazzi sono rimasti feriti ed uno si trova in gravi condizioni. Si indaga per cercare di ricostruire meglio la dinamica dell’accaduto.