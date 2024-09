Pianura fugge al posto di blocco e si schianta contro un’altra auto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Durante la fuga, perde illlo della suae ne prende in pieno. Non ha patente e assicurazione e manda tre persone in ospedale. Succede tutto in via Vicinale Monti, nel quartieredi Napoli. I carabinieri della stazione locale eseguonolli in strada e R.V. finisce nel mirino. Si solleva la paletta e il militare indica il luogo dove sostare col veicolo. L’uomo non intende fermarsi, gli avrebbero sequestrato l’e notificato chissà quante contravvenzioni. Così spinge sull’acceleratore e scappa. I militari lo tallonano ma percorrono poche centinaia di metri quando il 30enne non riesce più a governare la macchina, complici alta velocità e adrenalina. La sua utilitaria finisce nel senso opdi marcia e siin un violento frontale con. Per lui qualche graffio e poi le manette.