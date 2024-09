Palazzina crolla a Saviano morti due bimbi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Il crollo è avvenuto anel napoletano molto probabilmente per l’esplosione di una bombola di gas Due bambini sonoin via Tappia 5, a, nel napoletano, forse per l’esplosione di una bombola di gas. Hanno perso la vita una bambina di 4 anni e il fratellino di 6. Estratti vivi il papà e il terzo figlioletto di due anni. I due si trovano adesso ricoverati in ospedale. All’appello mancano la madre dei bambini e la nonna anziana che vive al secondo piano delladove presumibilmente è esplosa la bombola. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e volontari, che stanno scavando con le mani. *notizia in aggiornamento L'articolodueproviene da 361 Magazine.