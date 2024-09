Milano ricorda i tre ragazzi morti nel rogo dello showroom in via Cantoni | Individuare i responsabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)– Aè stato il giorno del dolore e del ricordo. La comunità cinese della città oggi hato le vittime del terribilescoppiato la sera del 12 settembre in via. Quella tragica notte le fiamme hanno avvolto lodove si trovavano tre giovani: Pan An di 24 anni, Yinjie Liu di 17 e Yindan Dong di 18, questi ultimi fratello e sorella. Nel pomeriggio di oggi in piazzale Gramsci, nel quartiere di Chinatown, è stato affisso uno striscione nero con scritto in cinese e italiano: “Profondo cordoglio per i connazionali deceduti. Ferma condanna dell'atto criminale doloso”. Oltre ai nomi delle vittime, sono poi state esposte le foto dei dei loro volti con dei fiocchi neri sulle cornici. A terra il disegno di un cuore composto da lumini accesi.