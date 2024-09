Mafia figlio Andreotti | Papà giurò davanti a Dio di non aver a che fare con morte Dalla Chiesa

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Dopo le parole della figlia del generale Carlo Alberto, Rita, ospite della trasmissione tv 'Tango' su Raidue, con quello che è sembrato un implicito riferimento a Giulio, chiamato in causa per la vicenda delladel padre a Palermo, ucciso il 3 settembre 1982 in un agguato di stampo mafioso, L'articolo: “a Dio di nona checon” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.