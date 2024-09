LIVE Musetti-Mannarino ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | tra poco il match che vale la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel quarto di finale del 250 ditra Lorenzoe Adrian. Dopo essere letteralmente sopravvissuto all’esordio ostico contro Chris O’Connell, l’azzurro si trova di fronte un veterano per l’accesso alledi un torneo che lo vede come favorito n.1 per alzare il trofeo. Per farlo, dovrà sconfiggere l’odierno rie poi superare nell’ipoteticauno tra Jarry e Kachmazov. Più nutrita la parte bassa, con Bublik e il baby fenomeno Shang. Il francese viene da una stagione in cui praticamente ha raccolto zero, eccetto per il mese di gennaio. In questo torneo ha battuto il connazionale Atmane e la WC cinese Zhou.