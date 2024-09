Italia-Portogallo oggi Mondiali hockey pista 2024 | orario finale 3-4 posto programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Idisuvolgono al termine. E’ il momento di assegnare i posti sul podio, con l‘di Alessandro Bertolucci che, dopo aver perso una semiin modo più che onorevole contro l’Argentina (5-4), si giocherà il bronzo nella3-4°. Per Cocco e compagni l’avversario odierno si chiama, uscito a sua volta sconfitta dal confronto con la Spagna, dopo una semidecisasi addirittura ai rigori: un’altra avversaria tostissima per provare a tornare su un podio che, nella rassegna planetaria, manca addirittura dall’argento del 2003. L’incontro valido per come3-4°deidifrasarà trasmesso in direttasu Rai Play Sport, worldskate.tv, fisrtv.it. OA Sport vi fornirà la cronaca del match appena sarà terminato l’incontro, che scatterà alle ore 15:30.