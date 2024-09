Inter-Milan Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) In, Simonegià da tempo ha scelto di scendere in campo con latitolare. La notizia principale, come confermato anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è la scelta sulla fascia destra. SCIOLTI I– In occasione diin programma questa sera, Simoneha sciolto iche riguardano principalmente la fascia destra con la conferma di Denzel Dumfries. Dumfries ha finora partecipato solo entrando a partita in corso, lasciando il posto di titolare a Matteo Darmian, il vero padrone della fascia destra nelle prime quattro giornate di campionato. Questa scelta rappresenta una novità significativa per l’, che in vista del derby ha optato per un giocatore capace di fare la differenza con la sua velocità.