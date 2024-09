Gazebo della Lega per Salvini Barone | Ottima risposta popolare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie di cuore ai tanti beneventani e sanniti che tra ieri pomeriggio e questa mattina, a Benevento e Ceppaloni, si sono recati alper apporre una firma di solidarietà a Matteo. Sindaci, amministratori, dirigenti del partito ma soprattutto gente comune e spontanea che, con la propria sottoscrizione, ha giustamente deciso di schierarsi dalla parte del ministrocolpevole, per una certa sinistra e una certa magistratura, di aver difeso i confini dell’Italia”. Così il responsabile nazionale Coesione Territoriale e ZesPremier Luigi. “Grazie ai volontari del partito che hanno presidiato il, grazie al segretario provinciale Luigi Bocchino per l’organizzazione, grazie all’onorevole Giampiero Zinzi per aver fatto visita aldi Benevento.