Basket Milano vince la Supercoppa Italiana 2024! Battuta Bologna ai supplementari

(Di domenica 22 settembre 2024) Si è appena conclusa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la finalissima delladie sul parquet emiliano sono scese in campo l’EA7 Emporio Armanie la Virtus Segafredo, per quella che era anche la prima rivincita ufficiale dopo la finale scudetto della scorsa stagione. E a trionfare è stata l’Olimpia, al termine di una sfida intensissima e che ha avuto bisogno di un supplementare. Avvio molto forte delle due difese, che limitano gli attacchi delle due squadre, ma poco alla volta è soprattutto la Virtusa trovare soluzioni in attacco, con Clyburn che con due triple regala il primo allungo della partita sul 15-7, conche fatica veramente troppo nel costruire azioni offensive.