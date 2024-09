Anna | La Giovane Rapper Italiana di Successo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 22 settembre 2024) Tra gli artisti scelti da Amadeus per esibirsi al Suzuki Music Party c’èdi 21 anni, che nel 2020 è diventata l’artista piùdi sempre a raggiungere la prima posizione nella classifica dei singoli italiani stilata dalla FIMI. Nel 2023, è stata lafemminile più ascoltata su Spotify in Italia. Le Origini di: Un Talento Nato a La Spezia Nata nel 2003 a La Spezia,è cresciuta in un ambiente musicale, influenzata dai vinili del padre DJ. Sin da bambina, ha sviluppato una forte passione per la cultura urban americana e il rap, che si riflette nel suo stile di scrittura. I suoi testi sono diretti, incisivi e privi di fronzoli, con un approccio graffiante e irriverente.