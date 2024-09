Una settimana di eventi sul futuro dell’abitare | al via il festival AC20

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Arezzo, 21 settembre 2024 – Unadidedicati alle tematichetra la città di Arezzo e le quattro vallate. L’occasione è fornita dai vent’anni di attività di Arezzo Casa Spa che, per festeggiare il traguardo, ha inaugurato il- Il” che si svilupperà tra sabato 21 settembre e domenica 29 settembre con un ricco calendario di iniziative tra convegni, mostre, sport, arte, cultura e musica. La volontà è di proporre una serie di occasioni di incontro, confronto e riflessione dove verranno coinvolti cittadini, istituzioni e professionisti per focalizzare le attenzioni sulle evoluzioni dei bisogni abitativi e sulle prossime sfide per affermare il “diritto alla casa”, con particolare riferimento alle prospettive dell’edilizia residenziale pubblica. Il cuore delsarà venerdì 27 settembre quando, dalle 9.