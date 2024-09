Tennis Elena Rybakina chiude la sua stagione | l’annuncio sui social della n 4 del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Tanti problemi per. La kazaka continua ad aggiornare l’elenco dei suoi forfait in questo 2024 e l’ultimo aggiornamento non è positivo per lei. La kazaka (n.4 del) ha infatti annunciato suila chiusura anticipata sulla sua, proprio per la necessità di rimettersi in sesto ed essere al vianuovain Australia. “Quest’anno è stato estremamente duro per me. Sfortunatamente, non potrò giocare di nuovo nel 2024. Gli infortuni che ho avuto hanno bisogno di un po’ di tempo per guarire e riprendersi. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci rivedremo in campo in Australia (forse)“, ha scritto in una storia, non precisando la natura delle sue criticità. Certo è che dopo la semifinale persa a Wimbledon dalla ceca Barbora Krejcikova, la n.