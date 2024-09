Promozione terza giornata Il Vismara cerca punti pesanti e il vertice a Jesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) PESARO Nel campionato dioggi e domani si gioca per ladel girone d’andata. C’è chila continuità, ed è il caso delle tre capolista (Villa San Martino,na e Tavullia Valfoglia), e chi il riscatto, non avendo ancora smosso la classifica (Vigor Castelfidardo e Sant’Orso). Sei gli anticipi odierni, calcio d’inizio, alle 15.30.na –. È il big match di, con i padroni di casa a punteggio pieno e gli ospiti lì vicino (una vittoria e un pareggio). Lana non si nasconde, vuol vincere il campionato, ma ildel presidente Parlani ha dimostrato di essere in salute e di avere un gioco brillante e propositivo, oltre a un terminale offensivo dal gol facile, come Mattia Gaudenzi, autore di 4 reti in due partite.