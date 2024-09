Pierdavide Carone pubblica il nuovo singolo Hey

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Hey è ildiche anticipa il prossimo album, presentato dal vivo a Milano e Roma Hey è ildi, disponibile per Zoo Dischi / ADA Music Italy. Dopo Carla e la Credenza, Hey è il secondo estratto delalbum in uscita il 25 ottobre, che sarà presentato live in due imperdibili appuntamenti l’11 novembre all’Arci Bellezza di Milano e il 14 novembre all’Alcazar di Roma. Hey è un brano intenso che esplora la relazione tra due persone legate da un destino comune, ma che cercano di nascondersi dietro inutili espedienti per evitare di affrontare la realtà delle loro emozioni. Solo mettendo da parte la ricerca di piaceri fugaci, i due potranno riconoscere, senza illusioni o esitazioni, il legame che li unisce. Anche se il finale resta in bilico, si percepisce un crescente riconoscimento della loro reciproca appartenenza.