Panchina Milan Zlatan Ibrahimovic vota Igor Tudor | ma i tifosi vogliono Maurizio Sarri  La situazione

(Di sabato 21 settembre 2024), per il dopo Fonsecail suo ex compagno: ma ichiedonoE’ scontro totale trae idel: anche nella scelta del possibile nuovo allenatore del, i supporters del Diavolo vanno controcorrente rispetto all’idea dello svedese, che starebbe prendendo in seria considerazione il profilo di, suo ex compagno ai tempi della Juventus. I, però, sono di un altro pensiero e vorrebbero. Sì, perché parliamo di un tecnico che ha già fatto molto bene in Italia con Juve, Napoli e Lazio e anche all’estero, vincendo l’Europa League con il Chelsea. L’allenatore napoletano, poi, è un grande estimatore del 4-3-3, modulo che si sposa perfettamente con le caratteristiche di Rafa Leao e compagni.