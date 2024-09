Morta Paola Marella l’architetto volto di Real Time

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – Èa soli 61 anni, architetto edi. A dare la notizia è Davide Maggio sul suo sito.si è spenta a causa di una malattia da cui era affetta da tempo. Nata a Milano, nel 2007 ha debuttato sul piccolo schermo diventando uno dei volti di. Tra i numerosi programmi che ha condotto, Cerco e Vendo Casa disperatamente o Un sogno in affitto in onda su Sky. Nel 2021 raccontava a Panorama del tumore al seno che l’aveva colpita. “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.