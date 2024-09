Miss Italia 2024 Irene Boschi cerca la vittoria in casa | le Marche fanno il tifo per lei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Macerata, 21 settembrelainla 19enne maceratese, “Sorriso”, in lizza per la fascia più ambita, quella di. È l’unica a rappresentare questa regione alla finalissima di domani, 22 settembre, nel teatro comunale di Porto San Giorgio (Fermo), con diretta streaming dalle 20 sul sito ufficiale di. Ed è la prima volta che il titolo viene assegnato nelle, che in passato ha ospitato più volte le prefinali del concorso di bellezza. Ma mai, appunto, la finale., nata il 3 agosto 2005, è di Macerata e ha 19 anni. Alta 1.70, capelli castani e occhi marroni, si è da poco diplomata al Liceo classico linguistico Leopardi di Macerata e presto cambierà vita trasferendosi a Roma per studiare Economia e Management alla Luiss. Finora il concorso di bellezza non è stato mai vinto da una maceratese.