LIVE Italia-Argentina 4-5 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | azzurri sconfitti con tantissimo onore! Sudamericani in finale per l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport. Partita incredibile, dove a fare la differenza sono stati dei minimi dettagli. L’di Alessandro Bertolucci ha giocato alla pari con i favoriti numero uno del Mondiale, come ha dimostrato il primo tempo chiuso sul 3-3. Nella ripresa, dopo essere andata sotto 3-5, non è bastata la reazione di Malagoli e soci per risistemare le cose. Domani l’si giocherà il bronzo con la perdente di Portogallo-Spagna, destino diverso per l’che attenderà la vincente del confronto iberico. FINISCE QUI:4-5. 00:25 Dentro Banini per Gnata: porta vuota e uomo in più di movimento per l’. 00:30 Situazione disperata, palla nelle stecche deiche fanno sparire la sferetta.