La ripartenza del Prato Nord tutti in campo

(Di sabato 21 settembre 2024) "La prima squadra punta alla salvezza, meglio se senza passare dai playout. L’U21 disputerà la Terza, per crescere. La juniores ha una buona rosa, da prime posizioni. A livello di numero di tesserati siamo la quarta società della provincia dopo, Zenith e Montemurlo: avanti così, vogliamo continuare a crescere". E’ il presidente Roberto Degli Innocenti ad indicare gli obiettivi stagionali per il, a seguito della presentazione del club avvenuta ieri in Galcetello. E che farà da prologo ad un nuovo incontro da programmare nelle prossime settimane, quando i lavori in corso saranno terminati: si sta lavorando per la stesura del manto sintetico del sussidiario e la seconda semina delprincipale, in modo da poterci giocare all’inizio del prossimo ottobre.