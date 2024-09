Juve-Napoli Buongiorno svela il modulo di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro lantus. La quinta giornata di Serie A è oramai entrata nel vivo ed è già tempo di big match:ntus-ed Inter-Milan. Due partite di alta classifica che indirizzeranno in un certo senso la stagione. Gli azzurri di Antoniosaranno impegnati all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la rinfrancatantus, squadra risollevata dopo la convincente vittoria contro il PSV in Champions League. Thiago Motta ha cambiato stile allantus cercando di inculcare nuove idee: più offensive piuttosto che difensive. Un’impostazione risaputa ma che nasconde ancor alcune particolarità che potrebbero beffare gli azzurri. I ragazzi disono pronti a mettersi in gioco per cercar di centrare l’obiettivo della vittoria.