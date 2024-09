Il Santiago Bernabeu omaggia Totò Schillaci | il ricordo toccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2024) Ilriserva a pochi eletti i suoi omaggi, soprattutto se si tratta di calciatori stranieri. Averlo fatto perrende l’idea di quanto il bomber azzurro abbia lasciato il segno non solo nel calcio italiano ma anche in quello internazionale. Prima della sfida tra Real Madrid ed Espanyol, ilha osservato unminuto di silenzio in memoria di. Sul maxischermo dello stadio è apparsa la foto dell’eroe di Italia ’90 e la scritta Salvatore ‘. Nel tempi del calcio, unindelebile. L'articolo Il: ilCalcioWeb.