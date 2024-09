I gol di Jackson puniscono gli Hammers dormienti in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 21 settembre 2024) 2024-09-21 13:58:58 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Nicolasha segnato il suo 20° e 21° gol con il Chelsea alla sua 50° presenza con il club, mentre i Blues si portavano in vantaggio per 2-0 dopo 18 minuti sul campo del West Ham insabato. Al suo debutto assoluto con il Chelsea, Jadon Sancho, in prestito dal Manchester United, ha superato l’attaccantesuperando la difesa del West Ham sulla sinistra, entrando nell’area di rigore e battendo Alphonse Areola con un tiro rasoterra nell’angolo più lontano della rete da un angolo stretto. Il nazionale senegaleseha dato il via all’azione con un rapido calcio di punizione dalla propria metà campo, dando il via all’azione che si è conclusa con il suo terzo gol stagionale.