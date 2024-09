Frank Grillo spiega perché la Marvel mi ha quasi licenziato 36 volte

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 21 settembre 2024)“lami ha36farà il suo debutto nel DCU con il ruolo di Rick Flag Sr. nella serie animata Creature Commandos, prima di interpretare il personaggio in live-action in Superman e Peacemaker season 2. Come sicuramente saprete, l’attore è già apparso nel MCU, ma il suo ruolo di Crossbones è stato di breve durata.ha interpretato lo spietato leader della squadra d’assalto dello S.H.I.E.L.D. Brock Rumlow in Captain America: The Winter Soldier, e anche se ha avuto l’opportunità di vestire i panni di Crossbones in Civil War, il cattivo è stato ucciso nella scena iniziale. L’attore ha chiarito di non essere contento di questa situazione in precedenti interviste, rivelando di averrifiutato l’opportunità di riprendere il ruolo in Avengers: Endgame.