Franchi verso il tutto esaurito Stadio primo sold out Biglietti a quota 20mila

(Di sabato 21 settembre 2024) A Tavarnuzze lo conoscono tutti e in tanti fanno sempre il tifo per lui. Marco Baroni domani tornerà alper sfidare la Fiorentina. Non ha mai nascosto la sua fede viola, da quando all’età di dieci anni fu acquistato dalla società gigliata. Giocava nel Porta Romana, fece il salto per spiccare il volo nel calcio dei professionisti. Era il 1973, da lì in avanti la lunghissima trafila nel settore giovanile fino all’esordio in Serie A con la Fiorentina di De Sisti. Terzultima giornata di quella che diventerà la stagione del ‘meglio secondi che ladri’. A San Siro contro l’Inter, il 2 maggio 1982, c’è da blindare il prezioso pareggio siglato da Miani. Il leggendario ‘Picchio’ manda in campo il giovane Baroni al posto di Casagrande. Quattro minuti, solo quattro minuti che resteranno gli unici disputati in maglia viola.