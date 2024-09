Di Livio | Lukaku attaccante ideale per Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Angelo Di, ex calciatore della Juventus, ha parlato a Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Non è una sfida scudetto ma è una sfida che ci dirà chi sta sulla buona strada e forse dovrà ancora lavorare. Credo che sia ancora presto per dare un giudizio. Aspettiamo. Secondo me sarà una partita che vivrà sugli esplodi e chi sarà bravo a sfruttarli vincerà questa partita. Sulla carta vedo molto equilibrio”. Il mercato della Juventus? “Credo che Giuntoli abbia lavorato alla perfezione per dare qualità e giocatori giusti a Thiago Motta. La Juve in Champions ha dimostrato una grandissima crescita. Si comincia a vedere il gioco di Motta. Credo che ci siano davvero i presupposti per fare una stagione di vertice”.