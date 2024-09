Cimitero di Saltara i cari lasciati nel degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) "Nel contesto didiffuso in cui versa Colli al Metauro, il luogo emblematico dell’incuria da parte dell’amministrazione è ildi". Il consigliere Filippo Cicoli, del gruppo di minoranza ‘Energia in Comune’, è fortemente critico per le condizioni in cui si trova il camposanto. "Ci sono seri problemi di manutenzione ordinaria e anche straordinaria – incalza -. A partire dal portale d’ingresso in mattoni, che presenta delle grosse crepe e che nella parte superiore ha anche delle tegole cadenti. Qui, l’aspetto meno grave, ma comunque eloquente dell’immobilismo della giunta, è che una delle due lanterne ai lati non funziona da anni".