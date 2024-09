Cesena nella tana dell’ambizioso Palermo Mignani | Ma noi non andiamo certo in gita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 21 settembre 2024) Fallita l’impresa in entrambe le due trasferte sinora disputate con Sassuolo e Spezia, il, ora, ci riprova: a, considerata l’ambiziosa corazzata siciliana, non proprio la meta ideale dalla quale strappar via dei punti. "Il campionato cadetto è così, non esistono partite semplici – ha detto mister Michelealla vigilia della partenza –. Giocheremo in uno stadio caldo contro un avversario che ha valori importanti dopo aver migliorato l’organico dalla scorsa stagione con obiettivi alti e un allenatore esperto della categoria. Come sempre quando saliamo in pullman (nel caso specifico in aereo, ndr) non lo facciamo per fare unamaa caccia di punti".la piazza siciliana la conosce bene, nel finale di stagione dello scorso anno portò ilai playoff, persi contro il Venezia.