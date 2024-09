C’è una perdita siamo i tecnici dell’acqua | anziano derubato di gioielli d’oro e soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) Voghera (Pavia), 21 settembre 2024 - Si è fidato e ha fatto entrare in casa i due sconosciuti che si sono presentati comedell'acqua, ma erano impostori che lo hanno. La vittima è un pensionato di 84 anni, che nella serata di ieri, venerdì 20 settembre, è andato dai carabinieri a denunciare quello che gli era successo nel pomeriggio. Erano circa le 16.30 quando i due truffatori, spacciandosi per addetti incaricati di verificare le tubature della rete idrica, gli hanno suonato alla porta di casa, a Voghera. Come sempre accade in simili circostanze, gli impostori sono abili nello spaventare la vittima facendo leva sul pericolo e sui gravi danni che possono essere provocati all'abitazione da perdite d'acqua. Così l'ha acconsentito all'ispezione e ha lasciato entrare in casa i due truffatori.