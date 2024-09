Atletica Frattini sfiora il record italiano nel giavellotto agli Assoluti Societari Sugli scudi Diaz e Fantini a Modena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) Tanta carne al fuoco per l’leggera azzurra in occasione della prima giornata dei Campionati Italiani2024, che ha visto la partecipazione di qualche big ma anche di giovani emergenti. Fari puntati ovviamente su, che ospita questo weekend la Finale Oro in cui verranno assegnati gli scudetti per club civili, con dodici squadre maschili e altrettante formazioni femminili iscritte (ogni compagine schiera un singolo atleta in ogni specialità, possono gareggiare anche militari che tornano a indossare la ma della società d’origine per l’occasione). La copertina del day-1 è tutta per Giovanni, autore di un exploit clamoroso nel tiro delche lo proietta al secondo posto delle liste italiane all-time (meglio di lui solo Carlo Sonego con 84.60 a Osaka nel 1999) con 83.61.