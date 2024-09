Assicurazioni casa è scontro dopo l’alluvione Salvini stoppa Musumeci | Non possono essere obbligatorie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Roma, 21 settembre 2024 – È ancora troppo presto per la conta dei danni ma quel che è certo è che i 20 milioni stanziati ieri mattina dal Consiglio dei ministri per le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono “un passo importante, ma un punto di partenza” e “quello che ci serve lo sapremo nelle prossime settimane”. Lo ha ribadito ieri la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. “Ci siamo sentite al telefono con la presidente Meloni – ha detto Priolo, abbiamo condiviso la necessità di richiedere lo stato di emergenza che è poi stato approvato in Consiglio dei ministri. Ma devo dire che il primo a interessarsi della nostra situazione è stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Mi ha chiamato alle 10 del mattino di venerdì, un vero gentiluomo”.