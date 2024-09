Angello Bonelli al TPI Fest 2024 | La destra italiana è la peggiore europea dobbiamo lavorare per costruire un’alternativa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 21 settembre 2024) “Laè laper”: lo ha dichiarato Angelo, portavoce di Verdi/Sinistrasul palco del TPI, in programma presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla, a Bologna. Sul successo di Verdi/Sinistraalle Europee, Angeloafferma: “Le candidature che abbiamo fatto alle Europee, dalle più forti a quelle che hanno avuto meno preferenze, insieme a un posizionamento politico molto netto su alcune questione, tra cui il no al riarmo e sulla carneficina che sta avvenendo a Gaza, è stata molto apprezzata”. Qui tutti gli articoli sul TPIa Bologna, poi, parla del via libera all’Ucraina a usare armi europee in Russia, voto sul quale il PD si è spaccato mentre AVS ha votato nettamente contro il no: “Io penso che la guerra sia un problema serio così come lo è il riarmo.