X Factor 2024 | la reazione dei giudici all’esibizione dei Patagarri

(Di venerdì 20 settembre 2024) Allegria e swing a Xcon iche si esibiscono in Via con me di Paolo Conte. Nel corso della seconda puntata di Audizioni, giovedì 19 su Sky e in streaming su NOW, tra i concorrenti saliti sul palco per farsi conoscere daiAchille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono apparsi anche i, gruppo swing dal nome che è un omaggio ad Aldo Giovanni e Giacomo («assortiti malissimo, bravissimi!», li ha accolti Jake). Cinque ragazzi, attivissimi tra i mercati rionali milanesi tanto da dedicare la loro performance alle «nonnine» che proprio ai mercati facevano loro i complimenti, che hanno rivestito Via con me di Paolo Conte dandole un mood irresistibile. Promossi! Prossima fermata, per loro: i Bootcamp. La seconda puntata di Audizioni dello show Sky Original prodotto da Fremantle – Xè tutti giovedì alle 21.