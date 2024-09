Velasco | Sa perché negli aeroporti c’è la coda solo ai bagni delle donne? Perché li ha progettati un uomo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2024) Juliointervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera.è commissario tecnico della Nazionale femminile di pallavolo che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Si è discusso molto se gli atleti debbano essere «cattivi», aggressivi, agonisticamente feroci.«Non so se cattivi; aggressivi sì. Il bello dello sport è che l’aggressività è delimitata dal tempo e dalle regole: nel volley non si insulta un avversario sotto rete, e alla fine gli si stringe la mano. Ma l’aggressività è importante e utile».?«toglie dubbi, elimina l’insicurezza. È giusto insegnare a competere in modo educativo, fin da bambini,la competizione fa parte della vita». Qual è il suo vero segreto?«Un allenatore, e in genere un leader, non fa nulla. Fa fare le cose agli altri. E deve convincerli.