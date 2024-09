Un over 65 su 7 a rischio di isolamento sociale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - Spesso risorsa per i propri familiari e amici, a cui offrono aiuto e assistenza, gli65 italiani vivono pero' al tempo stesso lo spettro dell'. I1 16%, nel biennio 2022-2023, dichiara che, nel corso di una settimana normale, non ha avuto contatti, neppure telefonici, con altre persone e ben il 75% riferisce di non aver frequentato alcun punto di aggregazione (come parrocchia, circoli per anziani o circoli di partiti o di associazioni). È quanto emerge dai dati della sorveglianza "Passi d'Argento" dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicati in vista della Giornata mondiale delle persone anziane, che si celebra il 1 ottobre.